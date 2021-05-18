Магазин загорелся в посёлке Боголюбово.

В 02:43 18 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В посёлке Боголюбово Суздальского района горел торговый павильон.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из-под кровли. Существовала угроза распространения огня на весь павильон. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в задымлённое помещение и потушили пожар на площади 60 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе МЧС, сгорела внутренняя отделка и имущество магазина. Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 5 единиц техники, а также 13 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.Напомним, что за последнее время это уже второй случай возгорания крыши магазина. В Гусь-Хрустальном 16 мая из горящего продуктового магазина пятерых человек.