Как изменится улица Белоконской областного центра? Глава региона Александр Авдеев сегодня...

Как изменится улица Белоконской областного центра? Глава региона Александр Авдеев сегодня встретился с жителями микрорайона и обсудил с ними перспективы развития территории. Подробности у Никиты Тарбеева.- Нравится?- Очень нравится.- Здесь еще не показано, что здесь обязательно будет освещение.Проект детской площадки на улице Белоконской: игровая зона, спортивная - с турниками и тренажерами, футбольное поле с искусственным газоном. Создать в микрорайоне такое место для отдыха попросили жители улицы на приеме у главы региона Александра Авдеева.Павел Гурьяшкин, житель ул. Белоконской:- Мы подготовили небольшой проект - то, что мы изначально хотели - меньших масштабов проект, на самом деле, просили - порядка восьми объектов. Для того, чтобы можно было поиграть, с горки покататься. Но Александр Александрович заострил внимание на этом месте и предложил сделать гораздо больший масштаб для разных возрастов.Стоимость такой площадки - 9 с половиной миллионов рублей. Строить планируется на условиях софинансирования со стороны области. Плюс велосипедная дорожка, которая должна связать всю улицу.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это должен быть комплекс, удобный для родителей, которые наблюдают и знают, что дети не вывалятся за периметр территории и попадут на проезжую часть и могут свободно по кругу перемещаться... Вот здесь тротуара нет, а где-то лавочки поставить, деревья поставить надо.Также Александр Авдеев призвал мэрию Владимира решить проблему с организацией парковочных мест на Белоконской - машины здесь ставят прямо на газон. А сами местные жители пожаловались на растущий дорожный трафик на Пекинке.Ольга Левильен, жительница ул. Белоконской:- Хотелось бы, чтобы у нас были шумозащитные экраны, потому что в связи с расширением трассы М7 сама дорога приблизилась к жителям, к домам. Поэтому у нас дискомфорт.В планах - строительство еще двух объектов на Белоконской. До конца лета должен пройти экспертизу проект реконструкции ледового корта "Харламовец". Он обзаведётся крышей. Цена вопроса - сто миллионов рублей. В следующем году город планирует подать соответствующую заявку в департамент спорта.Сергей Сысуев, заместитель главы администрации г. Владимира:- Ледовый корт будет полностью реконструирован. Будут новые борта, непосредственно основание - холодный лед - можно будет замораживать, кататься на коньках, ну как "Пингвин", знаете? То есть искусственный лед, машина, навес, трибуны. Летом этот корт можно будет использовать под мини-футбол.А это уже отдаленная перспектива - ФОК. Его хотят разместить на пересечении с проспектом Строителей - на месте заброшенной котельной. Вопрос о ее сносе решается.Никита Тарбеев, Александр Голубев. «Вести-Владимир»