Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.По версии министра обороны США, недавние атаки Ирана подтверждают располагаемую Соединенными Штатами "надежную и достоверную" разведывательную информацию о враждебном поведении иранских сил и контролируемых ими группировок, которые угрожают американским военнослужащим и интересам США в регионе, передает ТАСС.Одновременно Патрик Шанахан заверил, что США не ищут конфликта с Ираном, а предпринятые им меры направлены на обеспечение безопасности и благополучия американских военных, несущих службу на Ближнем Востоке, и для защиты национальных интересов США.Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе, военный. Глава внешнеполитического ведомства дал понять, что администрация США не будет обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана, аргументируя свою позицию защитой американских интересов.Как сообщалось, 13 июня в Оманском заливе произошли взрывы и последовавшие за ними пожары на двух танкерах. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана эти обвинения отверг.