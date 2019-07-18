В России проложат новый транспортный коридор Выборг - Севастополь. Проект планируется завершить к 2023 году. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

В России проложат новый транспортный коридор Выборг — Севастополь. Проект планируется завершить к 2023 году. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.По плану, водители начнут свой путь на федеральной трассе "Таврида", после чего проедут по Крымскому мосту, трассе А-290 "Керчь-Новороссийск", затем в обход Краснодар проследуют по магистрали М4 "Дон", пересекут Центральную кольцевую автодорогу до съезда на М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и завершат маршрут на трассе А-181 "Скандинавия".На протяжении всего пути до Выборга трасса будет иметь 4 полосы движения без ограничения скорости. Общее время поездки составит около 24 часов.Кроме того, в этом году планируется начать реконструкцию трассы М-1 от Москвы до Белоруссии, передает служба информации "Вести – Севастополь".