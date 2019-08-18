В Ульяновской области подросток вырезал свою семью и покончил с собой. Трагедия случилась в селе Патрикеево. В частном доме было обнаружено пять трупов – трое взрослых и двое детей с колото-рублеными ранами.

В Ульяновской области подросток вырезал свою семью и покончил с собой.Кровавая бойня произошла в селе Патрикеево. В частном доме обнаружили пять тел – троих взрослых и двоих детей, у всех колото-рубленые раны, передает "Интерфакс".В 500 метрах от дома возле вышки одной из сотовых компаний найдено тело предполагаемого убийцы.Прокуратура начала проверку по факту обнаружения шести тел, передает ТАСС.