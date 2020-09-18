Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к совершению более 30 подобных противоправных деяний...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве раскрыта криминальная схема хищения денежных средств граждан с использованием мессенджеров и социальных сетей. Подозреваемые в совершении серии дистанционных мошенничеств задержаны.Несколько месяцев назад в полицию обратился Народный артист Российской Федерации. Он сообщил, что через мессенджер, используя в качестве аватарки фотографию его знакомого – российского бойца смешанных боевых искусств, – к нему обратился неизвестный. Сославшись на временные финансовые затруднения, мужчина попросил в долг 50 тысяч рублей. Потерпевший перечислил требуемую сумму, однако впоследствии понял, что его обманули мошенники.Оперативники установили, что этот случай не единственный. В течение полугода в Отдел МВД России по району Щукино города Москвы поступило несколько аналогичных заявлений. Злоумышленники использовали приложение для обмена фотографиями и видеозаписями. В чатах они вступали в общение с пользователями и выясняли контакты известных людей из мира спорта и шоу-бизнеса. Затем в мессенджере они создавали профили-двойники, маскируясь под людей из ближайшего окружения потенциальных жертв. От их имени соучастники обращались к медийным личностям с просьбой перечислить на счет или электронный кошелек денежные средства в размере от 50 до 550 тысяч рублей. При этом они обещали в ближайшее время вернуть долг.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали троих мужчин на территории городов Санкт-Петербурга и Владикавказа. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к совершению более 30 подобных противоправных деяний. Предварительный ущерб превышает четыре с половиной миллиона рублей.В ходе обысков в арендованных квартирах и частных домовладениях изъяты банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео