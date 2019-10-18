Профессионалы боролись за звание лучших в своем деле.

Представители двухсот разных профессий встретились в Муроме - ежегодный конкурс прошел на муромском приборостроительном заводе. Профессионалы боролись за звание лучших в своем деле. Все как на настоящем экзамене - и теория, и практика. Участники выполняют то же самое, что на рабочем месте - но с другим настроением. Эта традиция позволяет каждому работнику не только показать профессионализм, но и получить материальные бонусы. За первое место победители получают 20% тарифной ставки плюсом к зарплате в течение года.Тамара Серегина, электросварщик: «Работу свою люблю, даже в два часа ночи разбуди и попроси меня выйти на работу - выйду обязательно. Я как хирург. Например, сломаны детали. И я их восстанавливаю. Двигатель, ус, как ее починить. Кто ее может.. Молодой неопытный сварщик, например, не знает».По материалам ТРК «».