В одной из больниц Петербурга скончалась 81-летняя женщина, которая в последние годы передвигалась только на инвалидной коляске. Во время погрузки в социальное такси ее уронили. Пожилая колясочница получила травмы головы и тела, которые оказались смертельными.

В одной из больниц Петербурга скончалась 81-летняя женщина, которая в последние годы передвигалась только на инвалидной коляске.Дочь пенсионерки-инвалида вызвала социальное такси, чтобы отвезти маму на обследование к врачу.Во время погрузки в автомобиль пожилую женщину уронили, и она получила травмы головы и тела.Несколько дней медики пытались ее спасти, но им это не удалось, сообщают "Невские новости".