Злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками заключил кредитные договоры с организациями, имеющими признаки фиктивности...

Сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств банка путем мошенничества.Установлено, что задержанный гражданин, ранее являясь председателем правления одного из коммерческих банков, совместно с неустановленными соучастниками заключил кредитные договоры с организациями, имеющими признаки фиктивности. После чего злоумышленники перечислили со счета банка денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей на счета подконтрольных им организаций и распорядились ими по своему усмотрению.По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время подозреваемый, 54-летний москвич, задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53