Страшная по своим последствиям авария произошла в Геленджике из-за забывчивости водителя автомиксера. Жертвой ДТП пала семимесячная девочка, ее четырехлетняя сестра оказалась в больнице.

Страшная по своим последствиям авария произошла в Геленджике из-за забывчивости водителя автомиксера. Жертвой ДТП пала семимесячная девочка, ее четырехлетняя сестра оказалась в больнице.Трагедия разыгралась вечером 17 марта на улице Ходенко. Стоявший во дворе частного дома автомиксер Mitsubishi неожиданно тронулся с места и всем весом навалился на ворота. Конструкция не выдержала натиска и рухнула, придавив сестер и чудом не задев их маму.К моменту приезда медиков семимесячная малышка скончалась — основной удар пришелся по коляске, в которой находилась кроха. Ее сестру госпитализировали, о ее состоянии ничего не сообщается.По предварительным данным, владелец машины забыл поставить ее на ручной тормоз, что и привело к аварии.