При обследовании квартиры полицейские обнаружили и изъяли шприц и другие предметы, используемые для потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники ОНК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Академическому району г. Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Полицейским поступила информация, что 46-летний житель столицы предоставляет свою квартиру наркозависимым лицам с целью совместного потребления наркотиков. В качестве вознаграждения за использование жилого помещения мужчина получал от гостей запрещенные средства и вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОНК УВД по ЮЗАО совместно с сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Академическому району г. Москвы подозреваемый был задержан. При обследовании его квартиры полицейские обнаружили и изъяли шприц и другие предметы, используемые для потребления запрещенных средств и веществ.Дознанием ОМВД России по Академическому району г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56