Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в эксклюзивном интервью рассказал о закулисье мировой...

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в эксклюзивном интервью рассказал о закулисье мировой политикиВ качестве международного наблюдателя за выборами Президента во Владимирской области побывал генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества - Чжан Мин. Он посетил несколько избирательных участков, а также встретился с общественниками и членами регионального избиркома.Глава миссии наблюдателей пообщался и с нашим корреспондентом - Александром Сыпченко. Смотрите эксклюзивное интервью "Вестям" о закулисье мировой политики.