При обследовании квартиры подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, стеклянный флакон со следами нагара, шприцы с остатками вещества...

«Житель столицы систематически предоставлял свое жилище наркозависимым лицам с целью совместного потребления наркотиков», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве на северо-востоке столицы выявили и ликвидировали притон для потребления запрещенных средств и веществ. По подозрению в совершении данного противоправного деяния в квартире на Северном бульваре задержан безработный 55-летний местный житель. В качестве вознаграждения за использование жилого помещения злоумышленник получал от гостей наркотики.При обследовании квартиры полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, стеклянный флакон со следами нагара, шприцы с остатками вещества, а также другие предметы, используемые для употребления запрещенных средств и веществ. Согласно проведенному исследованию остатки содержат в своем составе наркотические средства – героин и N-метилэфедрон, общей массой менее 0,2 грамма.Дознанием ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Ранее, в разное время были задержаны наркозависимые лица, посещавшие квартиру подозреваемого. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию они находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».УНК ГУ МВД России по г. Москве