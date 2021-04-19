ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение без вести пропавшей Капытиной Светланы Сергеевны, 1976 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение без вести пропавшей Капытиной Светланы Сергеевны, 1976 года рождения, которая 13 марта 2021 года ушла из дома в районе Марьино и перестала выходить на связь.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175 см, глаза светлые, волосы короткие темного цвета.Была одета: черные брюки, белая куртка с красным капюшоном, коричневые сапоги.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (495)709-26-02, (495)709-10-00 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18