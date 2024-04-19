В 1 квартале 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции региона вынесено более 204 000 постановлений о наложении административных штрафов.

В ходе надзора за дорожным движением инспекторы ГИБДД уделяют особое внимание выявлению фактов неуплаты водителями в установленный законодательством срок штрафов за нарушение ПДД.По информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 1 квартале 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции региона вынесено 204 017 постановлений о наложении административных штрафов, из которых более 169 500 исполнены. Однако порядка 16,9% из них по-прежнему остаются не исполненными. За неуплату штрафов в срок инспекторами ДПС составлено свыше 1 000 административных материалов (ст. 20.25 КоАП РФ).В соответствии с действующим законодательством, с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении водителю дается 60 дней для того, чтобы оплатить штраф. Неуплата административного штрафа в установленный законом срок, на основании ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы штрафа либо обязательные работы на срок до 50 часов по решению суда.Также судебные приставы вправе наложить арест на имущество должника, ограничить все регистрационные действия, совершаемые с транспортным средством, и препятствовать выезду неплательщика за границу.Самые простые способы получения информации о штрафах:- онлайн-сервис Госавтоинспекции России «Узнать о штрафах» - www.gibdd.ru;- на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;- при личном посещении любого отделения Госавтоинспекции.С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», дающий возможность водителям сэкономить, оплатив половину суммы наложенного штрафа, если она производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.Однако стоит помнить, что такая скидка не действует на целый ряд серьезных, а также повторно совершенных нарушений ПДД. Так, в полном объеме подлежат оплате административные штрафы, предусмотренные ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автовладельцам: чтобы избежать негативных последствий, необходимо своевременно оплачивать имеющиеся штрафы.