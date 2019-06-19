Сегодня в Польше завершаются масштабные учения НАТО под названием Tobruq Legacy (Наследие Тобрука). В них принимали участие больше трех тысяч военных из 19 стран. Пока командование альянса отчитывается об успехах, журналисты насчитали не менее пяти проблемных и даже пугающих ситуаций на этих и других учениях НАТО, которые проходят в эти дни.

Сегодня в Польше завершаются масштабные учения НАТО под названием Tobruq Legacy ("Наследие Тобрука"). В них принимали участие больше трех тысяч военных из 19 стран. Пока командование альянса отчитывается об успехах, журналисты насчитали не менее пяти проблемных и даже пугающих ситуаций на этих и других учениях НАТО, которые проходят в эти дни.Американские военные выкладывают в соцсетях воодушевляющие ролики с учений Baltops-2019. На кадрах – крепкие морпехи, которые отрабатывают различные маневры. В Baltops задействованы 12 тысяч военнослужащих, 44 корабля и больше 40 самолетов и вертолетов. Солдаты и техника из 18 стран. Военные постоянно говорят о том, как важно, что в маневрах участвуют так много государств."У нас есть возможность работать с испанцами, румынами. Это повышает качество взаимодействия – мы можем работать вместе с ними уже в другом месте. А здесь они понимают наш подход, мы – их тактику. Мы можем делиться и информацией, и навыками работы на поле боя", — отмечает капитан корпуса морской пехоты США Нил Симмонс.Но многие моменты в НАТО предпочитают игнорировать. Например, никто гордо не рассказывает американской аудитории о том, как польский десантный корабль на тех же учениях получил пробоину. Команда не рассчитала курс, во время высадки десанта корабль натолкнулся на препятствие и повредил обшивку в средней части корпуса. Не говорят и о том, как на других учениях по соседству загорелись больше 100 гектаров – на тушение бросили 30 бригад спасателей, которые и рассказали о происшествии. А еще во время одних маневров – в Болгарии – погиб канадский парашютист. В НАТО подробности не раскрывают, журналистам приходится узнавать их у местных чиновников."Мне доложили, что канадский десантник погиб, потому что его парашют не раскрылся. Есть также три человека, которые получили ранения. Как и почему это произошло, я не могу сказать. Не знаю", — рассказывает мэр города Чешнегирово Христо Атанасов.Не обошлось и без провокаций в адрес России. Два американских бомбардировщика опасно приблизились к границам нашей страны. Почти одновременно один из них подлетел к России в районе Балтики, второй – в районе Крыма. Для их перехвата Министерству обороны пришлось поднять истребители Су-27. Те, как и положено по международным законам, сопроводили американцев. Интересно, что после этого у одного из американских B-52 начались проблемы – как сообщает местная пресса, он совершил экстренную посадку в Великобритании из-за отказа двигателя. В Госдуме говорят – такое число проблем на учениях НАТО свидетельствует о том, что альянс делал ставку не на эффективность маневров, а на создание образа непобедимого борца с главным противником – Россией."Подготовка у них действительно хромает. То, что на сегодняшний день из себя представляют вооруженные силы некогда мощных государств, конечно, заставляет их принимать меры. Это ошибочная тактика, которая не может привести к стабилизации обстановки. Чем быстрее они поймут, тем быстрее сформируется понимание формирования группы государств – Россия, Китай и Штаты, чтобы формировать коллективную систему безопасности", — комментирует ситуацию председатель Комитета по обороне Государственной Думы Владимир Шаманов.Прямо сейчас маневры НАТО проходят на Балтике, в Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии. Это учения Tobruq Legacy, Baltops, Saber Guardian и Dragon. А до конца года запланированы учения Dynamic Mongoose ("Шустрый Мангуст") и Steadfast Flow ("Быстрый Поток"). Но, учитывая нынешние успехи НАТО, эксперты сомневаются, что военные смогут оправдать эти красивые названия.