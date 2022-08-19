В Суздальском районе под суд пойдет местный 42-летний житель, обвиняемый заведомо ложном доносе об угоне машины, на которой он попал в аварию. По информации пресс-службы УМВД России по

В Суздальском районе под суд пойдет местный 42-летний житель, обвиняемый заведомо ложном доносе об угоне машины, на которой он попал в аварию. По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области в апреле обвиняемый сообщил в полицию об угоне его автомобиля «Хендай», который стоял припаркованным у дома. Затем мужчина отозвал заявление, заявив, что сам нашел слегка