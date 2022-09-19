Бывший главный режиссер владимирского областного театра кукол. Ровно 20 лет Мастер посвятил...

Бывший главный режиссер владимирского областного театра кукол. Ровно 20 лет Мастер посвятил владимирской сцене. Мария Платанюк о том, кто научил верить в ЧУДО.– Кто оживляет куклы? Конечно, же волшебники. Премудрость сей науки познаешь не в учебнике.Добрый волшебник Владимир Миодушевский. Человек, который открыл двери в сказку для нескольких поколений владимирцев. О магии театра кукол Владимир Георгиевич говорил стихами. А сцене посвятил Жизнь. Актер театра, режиссер, драматург, поэт, художник. Он был многогранным, ярким, искренним, открытым. Уроженец Томска - Миодушевский мечтал поступить в художественное училище, но прежде, по настоянию близких, освоил серьезную специальность автомеханика. И только потом в его жизни возникло судьбоносное Горковское театральное училище. Спустя годы его спектакли завоюют сердца юных зрителей, а еще десятки наград. В том числе и с такой формулировкой- "за чародейство".– Вот это мой папа... Владимир Георгиевич с куклой-китайцем.Эту марионетку Владимир Георгиевич когда-то спас от сдачи в утиль. На долгие годы кукла Китаец стала талисманом Владимира Георгиевича. Мастер работал в театрах Горького, Иванова, Уфы и Магадана. Актерским дебютом Миодушевского был факир в сказке "Калиф-аист". А премьерой, которая открыла новую веху в истории владимирского областного театра кукол, стал "Хитроумный солдат". В постановке 77-ого года Владимир Георгиевич был автором пьесы, художником и режиссером. За 20 лет работы во владимирском театре кукол мастер поставил полсотни спектаклей, написал десятки новых пьес. Искусством разговаривать с самым юным зрителем Владимир Миодушевский владел виртуозно.Владимир Миодушевский, заслуженный артист РФ, главный режиссер владимирского областного театра кукол с 1992 по 2012 гг:– Откуда черпаю я вдохновение? Из бочки, что без дна. С простым названием - "Детство". Дело в том, что кода мне трудно, я сразу вспоминаю, у меня было прекрасное детство.Владимир Миодушевский- лауреат премии имени Евгения Евстигнеева в области театрального искусства, лауреат премии имени поэта Алексея Шлыгина в области литературы. Для детей Владимир Георгиевич писал легко, остроумно, по-доброму и всегда с поправкой "на время".Владимир Миодушевский, заслуженный артист РФ, главный режиссер владимирского областного театра кукол с 1992 по 2012 гг:– Брат Антон в 15 лет перекрасил в черный цвет волосы и всю одежду, стал он не таким как прежде, важно по двору идет, он теперь зовется гот.О театре сам Миодушевский говорил: "Здесь чудо рождается с третьим звонком". И всегда вспоминал мудрый совет : "Иди в куклы, сможешь сыграть все". Он сам действительно мог все. Писал сказки и пьесы, рисовал, играл на гитаре, исполняя собственные песни.В 2012-ом Владимир Миодушевский переехал в Москву, к дочери Тамаре. В последние годы Мастер тяжело болел, но никогда не терял бодрости духа. Ставил детские спектакли по скайпу, проводил выставки. Их "один на двоих" с дочерью вернисаж проходил и во Владимире. А в 2017-ом на его юбилей в родном театре собрались сотни людей. И до последнего ждали с букетами в руках.Видеообращение: "Я рад, что вы пришли на мой праздник. Ведь именно с Владимиром связаны лучшие годы моей жизни".Даже на расстоянии Владимир Георгиевич всегда поддерживал связь с коллективом, интересовался судьбой и жизнью родного творческого "дома". Бывшего главного режиссера владимирского областного театра кукол Владимира Миодушевского не стало 18 сентября. Мастеру было 75.Как сообщила "Вестям" дочь Владимира Миодушевского Тамара, прощание с Владимиром Георгиевичем Миодушевским пройдет 21 сентября на Троекуровском кладбище столицы. Начало панихиды в 11.00. Сбор в 10.30.Мария Платанюк."Вести-Владимир"