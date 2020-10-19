В голосовании приняли участие более 25 тысяч интернет-пользователей...

На официальном интернет-сайте ГУ МВД России по г. Москве завершилось онлайн-голосование и определен победитель регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».На официальном сайте московской полиции завершилось онлайн-голосование и определен победитель регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».В голосовании приняли участие более 25 тысяч интернет-пользователей. В течение недели они оставляли свои голоса за участковых уполномоченных полиции.Наибольшее количество интернет-голосов набрал участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Ховрино г. Москвы старший лейтенант полиции Михаил Суворов. За него проголосовали свыше 11 тысяч человек.Михаил Суворов окончил Мордовский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция». В 2010 году он поступил на службу по контракту во внутренние войска МВД России. После этого пошел по стопам своего старшего брата и уже 5 лет служит в должности участкового уполномоченного полиции. За это время Михаил не раз слышал слова благодарности от граждан и поощрялся руководителями Отдела МВД России по району Ховрино, УВД по Северному округу Москвы за достойную и качественную работу.Победитель примет участие в третьем этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября текущего года на сайте ИД «Комсомольская правда».Всероссийский конкурс "Народный участковый" является примером открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.ГУ МВД России по г. Москве