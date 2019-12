На палестино-израильской границе вновь неспокойно. Как сообщили представители израильской армии, им удалось перехватить ракету, запущенную с территории сектора Газа.

На палестино-израильской границе вновь неспокойно. Как сообщили представители израильской армии, им удалось перехватить ракету, запущенную с территории сектора Газа. Снаряд был уничтожен благодаря системе ПВО "Железный купол".2:30am:A rocket was fired from #Gaza at Israeli civilians.The rocket was intercepted mid-air by the Iron Dome Aerial Defense System.— Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2019Ранее на приграничной территории сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие жителей о возможной опасности, передает телеканал "Россия 24".