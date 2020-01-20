Интересна общественная реакция на Послание. По исследованию ВЦИОМ, она преимущественно положительная, даже значительно положительнее, чем на Послание год назад.

Интересна общественная реакция на Послание. По исследованию ВЦИОМ, она преимущественно положительная, даже значительно положительнее, чем на Послание год назад. Впрочем, если вникнуть поглубже, то предложенная Путиным новая конструкция власти может нести в себе, на мой взгляд, риски и даже опасности, ведь когда формирование правительства отдается парламенту, то у депутатов и даже целых партий может появиться соблазн протолкнуть "своего" министра из чисто лоббистских соображений, необязательно совпадающих с национальными интересами России. И что тогда? Устойчивее мы станем? Послужит ли это развитию страны? Тема-то есть, не правда ли? А потом — сейчас один состав Госдумы, а через год будет другой. Какой?Если нарушить сложившееся сейчас равновесие, то больно может стать очень многим. Ведь, как говорится, что имеем, то не ценим. Это сейчас огромная и многоцветная страна в общем-то в гармоничном балансе, но ведь и надо признать факт, что это Путин подсобрал Россию за эти двадцать лет. Ведь мы же помним, что было до него, когда страна была в кусках, в осколках, которые все еще по инерции летели вместе, но уже на расходящихся территориях. Больно вспоминать и страшно подумать, где бы мы все сейчас оказались, если бы не Путин. Ну, так, если честно. Опыт-то есть.Понятно, что Сталин — прошлое и заслуживает отдельной детальной оценки. Но, начиная с Хрущева и Брежнева, а потом по факту краткости Андропова, немощи Черненко, разрушительной силе Горбачева и неспособности Ельцина работали ли все эти наши правители на объединение страны? Но ведь нет. Да, у каждого были свои заслуги, но ведь все считали, что единство СССР, а потом и России — это автоматически. Ну, и с чем пришли к концу века?Сейчас, даже при переменах в конструкции власти, президент Путин сохранит стабильность государства и общества как условие развития, даст шанс новому правительству. А потом? Есть над чем задуматься. Не так ли?Понятно, что, как сказал сейчас Путин, России нужна внутренняя система — "живая, гибкая, легко и своевременно меняющаяся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное — в связи с развитием самого российского общества". Да, нам нужна здоровая система сменяемости власти как условие прогресса и общественной эволюции. Это все ясно. А что если под этими лозунгами все просто расползется и разбалансируется? Будем вспоминать, как это было сейчас? Примеры-то вокруг есть. Не хочется никого пугать, но та же Украина... Может себе такое позволить Россия? Нет, наверное.Меняя государственно-политическое устройство, надо все же очень осторожно оценить степень готовности к переменам наших государственных и общественных институтов. Сколь потянут они новую ответственность? И на какие этапы мы все разбиваем? Когда и какие переходные периоды нужны? Это все вопросы к рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции. И не только ко всему обществу. Люди сами уже это обсуждают.