Правоохранители напомнили об ответственности за незаконное распространение наркотиков и обсудили возможные форматы участия молодежи в борьбе против распространения запрещенных веществ.

В Коврове прошел ставший уже традиционным молодежный антинаркотический форум «В паутине зла». Одним из спикеров мероприятия стал врио начальника ОНК МО МВД России «Ковровский» майор полиции Дмитрий Ксенофонтов.В своем выступлении полицейский рассказал участникам о направлениях работы подразделения, озвучил информацию о результатах мероприятий по линии борьбы с НОН, напомнил об ответственности, предусмотренной законодателем за участие в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Полицейские отметили важность проведения подобных форумов, в ходе которых подрастающее поколение обсуждает с педагогами и специалистами методы борьбы с распространением запрещенных веществ и необходимость пропаганды здорового образа жизни.УМВД России по Владимирской области напоминает: на территории Владимирской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»В круглосуточном режиме работают «телефоны доверия» Управления МВД России по Владимирской области. Оперуполномоченные Управления проверят все поступившие сообщения.Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.