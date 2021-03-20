Правоохранители напомнили об ответственности за незаконное распространение наркотиков и обсудили возможные форматы участия молодежи в борьбе против распространения запрещенных веществ.
В Коврове прошел ставший уже традиционным молодежный антинаркотический форум «В паутине зла». Одним из спикеров мероприятия стал врио начальника ОНК МО МВД России «Ковровский» майор полиции Дмитрий Ксенофонтов.
В своем выступлении полицейский рассказал участникам о направлениях работы подразделения, озвучил информацию о результатах мероприятий по линии борьбы с НОН, напомнил об ответственности, предусмотренной законодателем за участие в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Полицейские отметили важность проведения подобных форумов, в ходе которых подрастающее поколение обсуждает с педагогами и специалистами методы борьбы с распространением запрещенных веществ и необходимость пропаганды здорового образа жизни.
УМВД России по Владимирской области напоминает: на территории Владимирской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В круглосуточном режиме работают «телефоны доверия» Управления МВД России по Владимирской области. Оперуполномоченные Управления проверят все поступившие сообщения.
Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:
по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)
по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81
по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.