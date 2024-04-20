Астрологический прогноз на 20 апреля. Каких знаков зодиака коснется соединение Юпитера и...
Астрологический прогноз на 20 апреля. Каких знаков зодиака коснется соединение Юпитера и Урана?
Продолжаем нашу «звездную рубрику». Что нас ждет в этот весенний выходной?
Ответить на вопрос поможет Анна Прохорова — астролог-консультант.
Суббота, 20 апреля 2024 года, - день соединения Юпитера и Урана в Тельце, которое бывает только раз в 14 лет.
Такое положение планет может привести к масштабным изменениям личности и пересмотру системы жизненных ценностей.
Будьте внимательны: возможны неожиданные проблемы с сердцем и скачки артериального давления.
Луна в Деве может актуализировать чрезмерную раздражительность. Направить эту энергию в продуктивное русло поможет смена деятельности. Такое положение Луны благоволит процедурам красоты.
Вечером Луна идет на соединение с Нептуном. Актуальны будут водные процедуры — спа, бани или хаммам.
Во время соединение Юпитера и Урана необходимо ставить новые цели, раскрывать свой потенциал и решаться на изменения. Сильнее всего это повлияет на Тельцов, Львов, Водолеев и Скорпионов, рожденных:
- 10, 11, 12 мая;
- 12, 13 и 14 августа;
- 9, 10, 11 февраля;
- 12, 13, 14 ноября.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений