Астрологический прогноз на 20 апреля. Каких знаков зодиака коснется соединение Юпитера и...

Астрологический прогноз на 20 апреля. Каких знаков зодиака коснется соединение Юпитера и Урана?Продолжаем нашу «звездную рубрику». Что нас ждет в этот весенний выходной?Ответить на вопрос поможет Анна Прохорова — астролог-консультант.Суббота, 20 апреля 2024 года, - день соединения Юпитера и Урана в Тельце, которое бывает только раз в 14 лет.Такое положение планет может привести к масштабным изменениям личности и пересмотру системы жизненных ценностей.Будьте внимательны: возможны неожиданные проблемы с сердцем и скачки артериального давления.Луна в Деве может актуализировать чрезмерную раздражительность. Направить эту энергию в продуктивное русло поможет смена деятельности. Такое положение Луны благоволит процедурам красоты.Вечером Луна идет на соединение с Нептуном. Актуальны будут водные процедуры — спа, бани или хаммам.Во время соединение Юпитера и Урана необходимо ставить новые цели, раскрывать свой потенциал и решаться на изменения. Сильнее всего это повлияет на Тельцов, Львов, Водолеев и Скорпионов, рожденных:- 10, 11, 12 мая;- 12, 13 и 14 августа;- 9, 10, 11 февраля;- 12, 13, 14 ноября.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений