Какие имена для новорожденных стали самыми популярными у владимирцев? Актуальной статистикой за...

Какие имена для новорожденных стали самыми популярными у владимирцев?Актуальной статистикой за апрель (2024 года) поделилась пресс-служба ЗАГС города Владимира.Популярные мужские имена: Александр, Иван, Лев, Максим, Марк и Михаил.Редкие имена: Вадим, Геннадий, Захар, Лука, Майкл, Платон, Серафим и Тимур.Любопытно, что в апреле 2024 года отделом ЗАГС города Владимира было зарегистрировано рождение 126 мальчиков и 134 девочек.Популярные женские имена: Александра, Анна, Алиса, Валерия, Варвара, Ева, Есения и Полина.Редкие имена: Ариадна, Аристина, Виолетта, Доминика, Евангелина, Любовь, Милослава, Пелагея, Станислава и Юлиана.Фото: архив ГТРК «Владимир»