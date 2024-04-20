В Коврове проходят съёмки фильма о пожарных Фильм об огнеборцах будет презентован ко Дню пожарной...

В Коврове проходят съёмки фильма о пожарныхФильм об огнеборцах будет презентован ко Дню пожарной охраны - 30 апреля.Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Создают фильм юные таланты из Школы детского кино и телевиденья «VTELIKE».Три воспитанницы учреждения - Варя Крашенинина, Полина Филимонова и Дарина Ермилова погрузились в эту сложную профессию и посмотрели на неё изнутри.Центральный пункт приема сообщений, учебный класс, тренировочный полигон, гаражные боксы, музей пожарной части – все помещения были обследованы.Отмечается, что записаны десятки интервью с сотрудниками, а также тщательно изучена история пожарной части.«… Девочки рассказали, что они хотят сделать фильм максимально реалистичным, чтобы люди увидели - здесь работают простые мужчины, но в их сердцах горит пламя, они полны отваги и доброты. Энергетикой мужества пропитаны стены этого старинного пожарного депо!» - рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области