Жителя многоквартирного дома №62 деревни Лубенцы оставили в разрушенной муниципальной квартире. Дом признали аварийным и подлежащим сносу, судя по фото, он уже скорее похож на заброшенное

Жителя многоквартирного дома №62 деревни Лубенцы оставили в разрушенной муниципальной квартире. Дом признали аварийным и подлежащим сносу, судя по фото, он уже скорее похож на заброшенное здание, чем на жилое. Администрация села должна была предоставить мужчине новое жилье, но так и не сделала этого. Тогда он обратился обратился в прокуратуру. После проверки прокурор направил в