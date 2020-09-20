Передавать дальше традиции фольклора - цель фестиваля.

Фестиваль «Неувядаемый цвет» прошел в Гороховце в седьмой раз. Коллективы приехали из Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областей, даже из други республик - из Чувашии и Мордовии. Фестиваль был направлен не просто на сохранение народной культуры, а на развитие традиций аутентичного фольклора, который чудом сохранился в уголках нашей родины и передаётся из поколение в поколение. Эти песни разучиваются и исполняются - и звучат детскими голосами. Передавать дальше традиции фольклора - цель фестиваля.