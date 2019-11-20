В Якутии возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности малолетних детей в отношении 29-летней многодетной матери. В доме на окраине поселка она оставила запертыми на двое суток без еды и воды четверых детей от 10 месяцев до 7 лет, а сама ушла пьянствовать со своим сожителем.

В Якутии возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности малолетних детей в отношении 29-летней многодетной матери.Как сообщает республиканское МВД, утром 19 ноября инспектор ПНД обходил участок в зоне своей ответственности и подошел к дому на окраине поселка, который ничем не огорожен и поблизости другого жилья тут нет.В этом доме проживает женщина, которая одна воспитывает четверых детей в возрасте от 10 месяцев до 7 лет. Полицейский увидел замок на входной двери и уже планировал покинуть территорию, но услышал доносящиеся из дома детские голоса.Инспектор поговорил со старшей девочкой – первоклассницей, и она рассказала, что их мать ушла по делам еще два дня назад, а они дома находятся одни.Инспектор передал сообщение в дежурную часть и вызвал представителей социальной службы.В дом им пришлось пробираться через окно. В помещении полицейские и соцработники обнаружили детей в обессиленном состоянии.Отмечается также, что дом обогревался электрообогревателем, и в случае перебоев подачи электричества в зимний период остался бы без отопления.Кроме того, включенный обогреватель мог стать причиной пожара.Из продуктов питания у детей были только холодные и уже засохшие макароны, питьевая вода отсутствовала, а сам дом находился в запущенном состоянии.Полицейские и работники соцслужбы установили, что 7-летняя девочка пыталась кормить 10-месячного брата сухой детской смесью, которую разбавляла сырой холодной водой, а также пыталась в течение двух суток успокаивать и его, и других младших братьев трех и шести лет.Детей доставили в больницу, где врачи установили, что их организм истощен, малыши были голодны и хотели пить.Местонахождение их матери установили только на третьи сутки – она находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения.В ходе проверки также выяснилось, что ей звонила мать – бабушка детей. Она хотела навестить внуков, но женщина обманула ее — сказала, что младенец заболел и приезжать к ним нежелательно.После выяснения данных обстоятельств и возбуждения уголовного дела в отношении многодетной матери ее старшие дети были отправлены в специализированное детское учреждение, а младенца отправили в райбольницу.