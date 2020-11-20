Специалисты Горьковской железной дороги продолжают проводить мероприятия по предотвращению экологического ущерба последствий схода грузовых цистерн в районе станции Новки-1 во Владимирской области.

Специалисты Горьковской железной дороги продолжают проводить мероприятия по предотвращению экологического ущерба последствий схода грузовых цистерн в районе станции Новки-1 во Владимирской области.Разлив мазута локализован, растекание нефтепродуктов по близлежащей местности предотвращено. Производится обсыпка места разлива доломитной мукой для абсорбации нефтепродуктов. Вырезано и вывезено 50 м³ загрязнённого грунта. В дальнейшем будет осуществлено обезвреживание загрязнённого грунта на специализированном предприятии, сообщила пресс-служба ГЖД.Комиссия передвижной экологической лаборатории ведет непрерывный мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Отбор проб воздуха не выявил превышений по содержанию нефтепродуктов. Пробы грунта и воды отобраны, проводятся лабораторные исследования.