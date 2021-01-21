Публикуем полный список учреждений, где можно привиться.

Во Владимирской области развёрнуто 43 пункта для вакцинации населения от коронавируса. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.Большинство медучреждений уже ведёт предварительную запись. В ближайшее время она будет организована во всем больницах, приведённых в публикуемом списке:Фото: департамент здравоохранения администрации Владимирской областиНапомним, что запись на прививку доступна на госуслугах, на портале электронной регистратуры МИАЦа lk.miac33.ru и по номеру 122. Массовая вакцинация владимирцев от ковида стартовала с 18 января.Добавим, что владимирцев старше 60 лет соцзащита привезёт на иммунизацию от Covid-19.