В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств.

В 11-34 21 февраля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Гусь-Хрустальный район, автодорога Гусь-Хрустальный–Уршельский, 2 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка двух пострадавших. При ликвидации последствий ДТП использовалось "ГАСИ «СПРУТ". Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 ед. тех., в том числе от МЧС 6 человек, 2 ед. техники.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области