В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборота изъята марихуана.

Сотрудники ОМВД России по Суздальскому району в результате проведения оперативных мероприятий в одном из районных сёл выявили факт незаконного хранения наркотические средства.В ходе осмотра квартиры 28-летнего местного жителя оперативники обнаружили и изъяли измельчённые части растений зелёного цвета.Эксперты ЭКЦ УМВД России по Владимирской области в ходе проведенного исследования установили, что изъятым является наркотическое средство «марихуана» массой более 83 граммов.Полицейскими установлено, что ранее мужчина приобрел семена, вырастил их дома на специально созданной для этого площадке, а затем растения высушил, планируя использовать запрещенные вещества для личного потребления.Аналогичный факт установлен сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский».При патрулировании улиц районного центра полицейские задержали 29-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре обнаружили свертки с марихуаной общей массой более 9 граммов.В настоящее время отношении фигурантов дознавателями ОМВД России по Суздальскому району и МО МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.