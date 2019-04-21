Грузовик со строительными материалами пробил разделительное ограждение, вылетел на полосу встречного движения, снес столб, после чего завалился на бок. Последствия аварии в районе пересечения МКАД с Щелковским шоссе сняли на видео.

Очевидец запечатлела на камеру мобильного телефона последствия серьезного ДТП, произошедшего утром в воскресенье, 21 апреля, на 104-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги.В настоящее время известно, что в районе пересечения магистрали с Щелковским шоссе грузовик со строительными материалами пробил разделительное ограждение, вылетел на полосу встречного движения, после чего перевернулся.В результате аварии было перекрыто несколько полос движения, возник затор.Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.