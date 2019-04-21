Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил в своем микроблоге действия преступников, устроивших накануне взрывы в церквях и отелях. Он призвал жителей страны сохранить единство и силу, а также воздержаться от распространения слухов и домыслов.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил в своем микроблоге действия преступников, устроивших накануне взрывы в церквях и отелях."Решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ", — написал премьер-министр. Он также призвал всех жителей страны сохранить "единство и силу", а также воздержаться от распространения слухов и домыслов.Накануне в Шри-Ланке прозвучали шесть взрывов: в католических церквях на пасхальных богослужениях и в пятизвездочных отелях крупнейшего города на западе страны Коломбо, где в этот время года обычно много иностранных туристов. Погибли порядка 160 человек, ранены почти 400. По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет.В комментариях к твиту премьер-министра шри-ланкийцы призвали сплотиться независимо от веры. "Давайте докажем, что мы, шри-ланкийцы, не пойдем по пути, по которому нас хотел направить террорист", — говорится в комментарии, набравшем большинство лайков.