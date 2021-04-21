Как предполагают люди, виновником инцидента может оказаться хозяин местной фермы.

Шокирующая находка. В 600 метрах от деревни Овцыно Судогодского района местные жители обнаружили скотомогильник. Фотографии она прислали в редакцию «Вестей».Как предполагают люди, виновником инцидента может оказаться хозяин местной фермы, которая находится на расстоянии 300 метров. По их словам, от трупов исходит жуткий запах. Часть останков уже растащена по округе.Напомним, что под Муромом . А в Петушинском районе .