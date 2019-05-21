Женщина складывала купленный товар в сумки и обнаружила в соседней корзине забытый портмоне. Она забрала из него деньги, а затем положила обратно в корзину...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Якиманка задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств у 88-летнего пенсионера.В полицию с заявлением обратился пожилой мужчина. По его словам, в одном из магазинов на улице Шаболовка он, перекладывая продукты в пакеты, забыл в корзине свой кошелек. Вернувшись через некоторое время, обнаружил портмоне пустым, денежные средства из него были похищены.В ходе проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Установлено, что женщина складывала купленный товар в сумки и обнаружила в соседней корзине забытый портмоне. Она забрала из него деньги, а затем положила обратно в корзину. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60