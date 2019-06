Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в том, что они вторгаются на территорию его страны.

Об этом он проинформировал мировое сообщество в своем аккаунте Twitter, написав, что Вашингтон использует против Тегерана экономическое давление и тайные операции.The US wages #EconomicTerrorism on Iran, has conducted covert action against us & now encroaches on our territory.We don't seek war, but will zealously defend our skies, land & waters.We'll take this new aggression to #UN & show that the US is lying about international waters— Javad Zarif (@JZarif) 20 июня 2019 г.Зариф сообщил, что Штаты говорят неправду о том, что сбитый ПВО Ирана американский беспилотник упал в международные воды и пообещал активно защищать небо, воды и землю своей страны. Он также рассказал, что Иран обратится в ООН и докажет, что "США лгут по поводу международных вод".20 июня Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как тот нарушил воздушное пространство Ирана.Позже в Пентагоне подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако подчеркнули, что он был сбит в воздушном пространстве над Ормузским проливом, и упал в международные воды.