Сейчас пожары ликвидированы, но обстановка остаётся сложной.

Число очагов лесных пожаров во Владимирской области выросло до 10 за сутки, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Авдеев.«Если в четверг в области было 5 очагов пожаров, то на утро субботы – 10. Одни тушили – возникали новые. На утро воскресенья все очаги ликвидированы. Но велика опасность новых», – написал глава Владимирской области.В связи со сложной ситуацией в регионе продолжает действовать запрет на посещение лесов, а также перенесена дата начала сезона охоты.«Это необходимые меры, чтобы обезопасить людей. Видим на примере Рязанской области, как тяжело бороться с пожарами на больших площадях, особенно на торфяниках. Нельзя допускать малейшей искры в лесу. Длительная засуха и ветер – условия, в которых огонь распространяется мгновенно», – уточнил Александр Авдеев.