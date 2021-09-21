Злоумышленник похитил имущество из хозяйственной постройки.

Весной текущего года в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о хищении имущества с территории одного из дачных участков. Из хозяйственной постройки пропали садовая тачка и металлические изделия. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 7 500 рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ходе расследования следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками установили, что к хищению может быть причастен 37-летний ранее судимый местный житель.Мужчина был задержан и сознался в содеянном, пояснив, что нигде не работает и планировал заработать деньги, сбыв похищенное.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.