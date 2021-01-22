Поставлена задача - в короткие сроки выполнить строительство этого объекта.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Владимирской области предоставлен второй транш в размере 200 млн рублей на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» во Владимире.
Поставлена задача - в короткие сроки выполнить строительство этого объекта. Стоимость его
составляет 2,47 млрд рублей.
Согласно распоряжению Правительства
Владимирская область получила в 2020 году 500 млн рублей, что позволило провести торги по объекту, заключить муниципальный контракт на строительство, а также дать старт масштабной дорожной стройке. Установленный показатель мероприятия (техническая готовность объекта не менее 3 %) по итогам 2020 года достигнут в полном объеме.
Необходимый объем средств для реализации объекта на 2021 год – 800,0 млн рублей.
Сейчас прорабатывается вопрос дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета, для обеспечения завершения строительства в 2023 году в соответствии с заключенным контрактом.
Говорится на странице в ВК, посвященной реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги
»
во Владимирской обалсти.