Они записали видео с требованием к органам власти очистить водную артерию от производственных сливов и болезнетворных бактерий.

Во Владимирской области жители обеспокоены загрязнением поверхностных вод реки Нерль. Они записали видео с требованием к органам власти очистить водную артерию от производственных сливов и болезнетворных бактерий. Ролик опубликовали в социальные сети. Для спасения природного объекта активисты создали о недопущении экологической катастрофы. Ее уже подписали 119 человек.В петиции выделили 4 требования, которые адресованы Росприроднадзору, Роспотребнадзору, администрации области, природоохранной прокуратуре и департаменту природопользования:В соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, усилить государственный санитарно-эпидемиологический и производственный мониторинг за составом сточных вод и качеством воды реки Нерль как объекта питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.Проверить на соблюдения требований настоящих санитарных правил и нормативов условия отведения сточных вод; требования к размещению и эксплуатации хозяйственных и других объектов, находящихся в непосредственной близости от реки Нерль, способных оказать негативное влияние на состояние поверхностных вод.Произвести комплекс водоохранных мероприятий для выявления источника(-ов) выброса опасных веществ, второй год фиксируемых лабораторией Роспотребнадзора в местах крещенских купаний - с. Кидекша и с. Порецкое Суздальского района Владимирской области.Принять соответствующие меры по предотвращению и ликвидации загрязнения водного объекта; ограничению, приостановлению или запрещению хозяйственных и других объектов, оказывающих губительное влияние на состояние воды в реке Нерль.Жители просят усилить меры контроля за промышленными и сельскохозяйственными предприятиями в непосредственной близости от бассейна реки Нерль в связи с тем, что ситуация с качеством воды в реке ставит под угрозу жизнь, здоровье и право пользования природным ресурсом граждан неограниченного круга лиц.Фото: change.org