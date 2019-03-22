Индийский лесник получил серьезные травмы в схватке с медведем, которого он пытался оградить от встречи с сельскими жителями. Очевидцы сняли на видео противостояние человека и зверя.

Индийский лесник получил серьезные травмы в схватке с медведем, которого он пытался оградить от встречи с сельскими жителями, сообщает PenNews. Очевидцы сняли на видео противостояние человека и зверя.Bear Attack Forest Watcher at velugodu reservoir in #Kurnool #AndhraPradesh @SakshiHDTV #WorldWaterDay pic.twitter.com/uEhMomSziw— srinivas Reddy kandi (@srinivas__Reddy) March 22, 2019Инцидент произошел днем 21 марта в окрестностях Карнула. Местные жители сообщили в департамент защиты лесов штата Андхра-Прадеш о появившемся на берегах водохранилища Велугоду молодом медведе. Лесникам удалось поймать косолапого в сети, но при попытке вытащить его на берег хищник вырвался и атаковал участвовавшего в операции Виджая Кумара.На кадрах видно, как зверь бросается за своим спасителем, загоняет его в воду и начинает его рвать. На помощь леснику пришли очевидцы, которые метали в медведя камни. На одного из мужчин животное и переключилось, бросив свою жертву в воде.В результате инцидента травмы получил только Кумар, его доставили в больницу. О судьбе медведя ничего не сообщается.