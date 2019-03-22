Во всех регионах Дальнего Востока малообеспеченные семьи будут получать ежемесячное пособие на третьего ребенка. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, передает ГТРК Чита.

Во всех регионах Дальнего Востока малообеспеченные семьи будут получать ежемесячное пособие на третьего ребенка. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, передает ГТРК "Чита".О том, что проект закона готов, рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, который прилетел сегодня в Забайкальский край с рабочим визитом. Как сообщил глава Минтруда, дальневосточники будут получать пособие, равное прожиточному минимуму ребенка на первое января текущего года.Напомним, ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке введены единовременные выплаты на первого ребенка. Их размер будет равняться двум прожиточным минимумам в субъекте ДФО (около 20 тысяч рублей).