В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство. Как сообщают в посольстве нашей страны в Греции, строению нанесен незначительный ущерб.

В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".Как сообщают в посольстве России в Греции, строению нанесен незначительный ущерб. По предварительным данным, гранату кинули двое неизвестных, которые ночью проезжали на мотоцикле мимо консульского отдела посольства РФ. Пострадавших в результате взрыва нет.По словам представителя посольства, инцидент произошел в афинском районе Халандри, где расположен консульский отдел посольства.В настоящее время район вокруг консульского отдела оцеплен полицией. Греческие правоохранительные органы уже ведут расследование.