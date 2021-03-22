Визуализация 3D-модели надписи доступна на специально созданном сайте.

Ученые НИУ ВШЭ и Института славяноведения РАН смогли с помощью 3D-моделирования прочитать и восстановить текст древнейшего памятника письменности Северо-Восточной Руси — надписи об убийстве князя Андрея Боголюбского, сделанной в 1175-1176 годах на стене собора в Переславле-Залесском. Говорится в сообщении .Андрей Боголюбский - имя в российской истории особое. Сын князя Юрия Дмитриевича Долгорукого и половецкой княжны Анны, дочери хана Аепы. Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова-на Нерли. Все эти белокаменные шедевры возведены в годы правления Андрея Боголюбского. По словам историков, для владимирской земли, Боголюбский , пожалуй, "главный князь", без которого не было бы великого наследия. При Андрее Боголюбском политический центр Руси переместился из Киева во Владимир. А Владимиро-Суздальское княжество стало сильнейшим.Усиление княжеской власти стало причиной конфликта князя Андрея с видными боярами. Великий князь был убит в ночь на 29 июня 1174 года. Гибель Андрея Боголюбского подробно описана в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. А произошла жестокая расправа в Боголюбове, в резиденции великого князя. До наших дней весь белокаменный комплекс не сохранился. Только небольшой его фрагмент. В башне, заговорщики настигли уже истекающего кровью князя.Убийству Андрея Боголюбского посвящена надпись, найденная осенью 2015 года при расчистке стен Спасо-Преображенского собора XII века в Переславле-Залесском на внешней стене южной апсиды храма. Она содержит список убийц, проклятие им и провозглашение вечной памяти убитому князю. Скорее всего, граффито было выполнено в 1175–1176 годах, во время княжения в Переяславле младшего брата Андрея — Всеволода Юрьевича. Надпись сохранилась со значительными повреждениями, сильно затруднившими прочтение. Первоначальная версия текста содержала ряд неточностей и пропусков. На основе большого числа цифровых фотографий исследователи получили трехмерную модель надписи. К ее поверхности они применили математические алгоритмы, «подсветившие» поврежденные части надписи и сделавшие их более читаемыми. Это позволило почти полностью прочесть список заговорщиков, включающий 12 имен (в летописях упомянуты только четверо).Прояснились и важные детали. Например, написание через «ц» отчества одного из зачинщиков заговора, Якима, — Куцкович, делает вероятным новгородское происхождение его отца, Кучка. Отчество другого заговорщика, Ефрема Моизича, ученые возводят к арабскому имени Му’изз — это мог быть потомок мусульманина из Волжской Булгарии. Редчайшее имя последнего в списке убийц, Стырята, ученые также обнаружили в крупнейшей древнерусской глаголической надписи, найденной в 2017 году при раскопках руин церкви Благовещения на Городище в Новгороде. Надпись из Переславля-Залесского значима и для истории Церкви — это древнейший случай предания анафеме на Руси государственных преступников. Важна она и как источник по истории русского языка, демонстрируя, в частности, значительную продвинутость процесса падения редуцированных — утраты звуков [ъ] и [ь], происходившей как раз во второй половине XII века. Визуализация 3D-модели надписи доступна на .