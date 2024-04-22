Вдова Артема Маркина назначена директором Владимирского центра классической музыки.

Елена Маркина стала директором Владимирского центра классической музыки после того, как ее муж, основатель и дирижер Губернаторского Симфонического Оркестра Артем Маркин, скончался в марте. Об этом было объявлено на официальном сайте Центра.В честь маэстро будет проведен вечер памяти. Новым дирижером Губернаторского Симфонического Оркестра была назначена Василиса Маркина - дочь Артема Маркина.Концерт запланирован на 30 апреля. Вход на мероприятие будет по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе центра цлассической музыки.