В интервью Вестям гости студии рассказали, какие новые направления появились в чемпионате...

В интервью "Вестям" гости студии рассказали, какие новые направления появились в чемпионате "Абилимпикс"Во Владимире завершился региональный чемпионат "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями.Как участников оценивают эксперты? Какие новые направления появились в чемпионате? И какие возможности открываются для школьников и студентов после завершения соревнований?В интервью "Вестям" рассказали Наталья Сорокина, руководитель регионального центра развития движения "Абилимпикс" и Анастасия Новик, руководитель центра инклюзивного образования Владимирской области.