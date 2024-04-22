По вине нижегородца в ДТП в Судогодском районе девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, после чего пробыла 2 месяца в коме. Кроме нее в аварию были вовлечены еще несколько водителей.

По вине нижегородца в ДТП в Судогодском районе девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, после чего пробыла 2 месяца в коме. Кроме нее в аварию были вовлечены еще несколько водителей. Несмотря на то, что житель Нижегородской области вину не признал, его все равно обвиняют в преступлении, за которое ему придется ответить в суде. Авария произошла днем