В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений. По мнению британской газеты Daily Express, это плохой знак для всего мира.

В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений. По мнению британской газеты Daily Express, это плохой знак для всего мира.По данным издания, Москва увеличила свои золотые резервы на 145,5 тонны. Также Россия уменьшает долю вложений в американские облигации и продолжает дедолларизацию экономики, пытаясь тем самым защититься от потенциального спада мировой экономики."Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества", — подчеркивает глава исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Эдриан Эш.Как сообщалось ранее, Россия лидирует среди покупателей золота в 2019 году. Такова стратегия на случай введения жестких санкций со стороны США: в отличие от активов на счетах золотые слитки невозможно арестовать.А в октябре 2018 года агентство Bloomberg напугало американцев сенсационной новостью о том, что Россия полностью избавилась от гособлигаций США. Однако позже выступило с опровержением: российские запасы казначейских облигаций на самом деле составляют 14,097 миллиарда долларов.