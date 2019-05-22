По версии следствия, обвиняемый предложил пенсионеру проводить его, но вместо помощи похитил имущество и скрылся.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).По версии следствия, в марте текущего года фигурант похитил имущество и деньги у 95-летнего пенсионера.Злоумышленник, находясь днем около одного из домов на Суздальском проспекте города Владимира, заметил пожилого прохожего, у которого в руках была сумка. Фигурант предложил пенсионеру проводить его, на что последний согласился. По пути обвиняемый вырвал из рук дедушки сумку и скрылся. Сумма ущерба, причиненного противоправными действиями, превысила 40 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого злоумышленник был задержан.Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что денежные средства потратил на собственные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.